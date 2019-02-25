|
«Краснодар» вынудил Уткина сбрить бороду в эфире своей программы
Российский журналист Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своей программы
Ранее Василий Уткин пообещал побриться, если «Краснодар» одолеет немецкий «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар» дважды сыграл с «Байером» вничью (0:0 и 1:1) и вышел в 1/8 финала благодаря правилу гола в выездном матче.
— Всем привет, это «Футбольный клуб», я — Василий Уткин, мы встречаемся у меня на моем собственном канале, где я делаю, что хочу, но иногда делаю еще и то, что должен, — сказал Уткин и достал бритву.
Уткин сбривал бороду и одновременно вел свою передачу.
Ранее Василий Уткин неоднократно обещал побрить голову, как, например,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своей программы «Футбольный клуб» на YouTube.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)