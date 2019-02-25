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«Краснодар» вынудил Уткина сбрить бороду в эфире своей программы

26.02.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
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Российский журналист Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своей программы «Футбольный клуб» на YouTube.


Кадр «Футбольный клуб» на YouTube-канале Василия Уткина

Ранее Василий Уткин пообещал побриться, если «Краснодар» одолеет немецкий «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» дважды сыграл с «Байером» вничью (0:0 и 1:1) и вышел в 1/8 финала благодаря правилу гола в выездном матче.

— Всем привет, это «Футбольный клуб», я — Василий Уткин, мы встречаемся у меня на моем собственном канале, где я делаю, что хочу, но иногда делаю еще и то, что должен, — сказал Уткин и достал бритву.

Уткин сбривал бороду и одновременно вел свою передачу.

Ранее Василий Уткин неоднократно обещал побрить голову, как, например, в случае невыхода сборной России в плей-офф на ЧМ-2014 в Бразилии. Но ни разу так и не сдержал этих обещаний. Растительностью на лице, похоже, Василий дорожит не так сильно.

 
 
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Российский журналист Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире своей программы «Футбольный клуб» на YouTube.
 
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