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На аукцион выставлено 4 этажа 7-этажного административного здания в Гомеле

26.02.2019 10:18 — Разное | Интерфакс  
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На аукцион 5 марта 2019 года выставлено имущество ОАО "Гомельоблстрой" в г. Гомеле и Ветке со снижением цены на 50%, сообщили в комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.

В Гомеле по улице Малайчука, 12 есть возможность приобрести административные помещения, общей площадью 2414,7 кв. м. Это 4 этажа 7-ми этажного здания. Начальная цена продажи составляет Br1 003,2 тыс.

В г. Ветка, по улице Батракова, 46 продается бытовка (202,4 кв. м) и насосная (14,5 кв. м); гараж (526,6 кв. м); 2 мехмастерских (254 кв. м и 817,6 кв. м) и другие объекты недвижимости.

ОАО "Гомельоблстрой" предлагает потенциальным инвесторам приобрести объекты недвижимости и готовые промышленные площадки с необходимой инфраструктурой в других регионах Гомельской области.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (в части изменения с 1 января 2019 года подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 Налогового кодекса Республики Беларусь) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20%.

Контактные телефоны ОАО "Гомельоблстрой": 8 (044)769-19-61, 8 (0232) 53-27-62, 8 (029) 185-37-18.

 
Теги: Гомель
 
 
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На аукцион 5 марта 2019 года выставлено имущество ОАО "Гомельоблстрой" в г. Гомеле и Ветке со снижением цены на 50%, сообщили в комитете государственного имущества...
 
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