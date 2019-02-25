Лидер КНДР прибыл в Ханой

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник в преддверие встречи с президентом США Дональдом Трампом приехал в Ханой, сообщает американский телеканал CNN.

По его данным, северокорейский представительский кортеж проследовал по улицам вьетнамской столицы к гостинице "Мелия", в которой остановится Ким Чен Ын.

В городе и вокруг самой гостиницы предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Ранее Ким Чен Ын прибыл из Пхеньяна на бронепоезде на приграничную с Китаем вьетнамскую станцию Дондан (провинция Лангшон), где пересел на автомобиль и направился в Ханой.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.