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Лидер КНДР прибыл в Ханой
Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник в преддверие встречи с президентом США Дональдом Трампом приехал в Ханой, сообщает американский телеканал CNN.
По его данным, северокорейский представительский кортеж проследовал по улицам вьетнамской столицы к гостинице "Мелия", в которой остановится Ким Чен Ын.
В городе и вокруг самой гостиницы предприняты беспрецедентные меры безопасности.
Ранее Ким Чен Ын прибыл из Пхеньяна на бронепоезде на приграничную с Китаем вьетнамскую станцию Дондан (провинция Лангшон), где пересел на автомобиль и направился в Ханой.
Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник в преддверие встречи с президентом США Дональдом Трампом приехал в Ханой, сообщает американский телеканал CNN. По его данным,...
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