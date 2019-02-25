Заказывая тур с iPhone, путешественники платят больше - исследование

Пользуясь гаджетами Apple при заказе туров путешественники получают дополнительную скрытую наценку, сообщает ресурс Турпром . При этом стоимость путевки может быть выше в два, а то и три раза, чем для пользователей других смартфонов и планшетов.

Сообщается, что на сайтах ряда турфирм установлены особые идентификаторы, определяющие операционную систему, с которой был произведен вход. И если это iOS, то пользователю автоматически демонстрируется завышенная цена.

Эксперты рекомендуют при онлайн-бронировании тура использовать стационарный компьютер или Android-смартфон.