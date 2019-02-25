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Заказывая тур с iPhone, путешественники платят больше - исследование
Пользуясь гаджетами Apple при заказе туров путешественники получают дополнительную скрытую наценку, сообщает ресурс
Сообщается, что на сайтах ряда турфирм установлены особые идентификаторы, определяющие операционную систему, с которой был произведен вход. И если это iOS, то пользователю автоматически демонстрируется завышенная цена.
Эксперты рекомендуют при онлайн-бронировании тура использовать стационарный компьютер или Android-смартфон.
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Пользуясь гаджетами Apple при заказе туров путешественники получают дополнительную скрытую наценку, сообщает ресурс Турпром. При этом стоимость путевки может быть...
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