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Заказывая тур с iPhone, путешественники платят больше - исследование

26.02.2019 10:10 — Разное | Интерфакс  
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Пользуясь гаджетами Apple при заказе туров путешественники получают дополнительную скрытую наценку, сообщает ресурс Турпром. При этом стоимость путевки может быть выше в два, а то и три раза, чем для пользователей других смартфонов и планшетов.

Сообщается, что на сайтах ряда турфирм установлены особые идентификаторы, определяющие операционную систему, с которой был произведен вход. И если это iOS, то пользователю автоматически демонстрируется завышенная цена.

Эксперты рекомендуют при онлайн-бронировании тура использовать стационарный компьютер или Android-смартфон.

 
 
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Пользуясь гаджетами Apple при заказе туров путешественники получают дополнительную скрытую наценку, сообщает ресурс Турпром. При этом стоимость путевки может быть...
 
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