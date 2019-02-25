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Стадион «Динамо» отказал организаторам Дня Воли в площадке

26.02.2019 10:36 — Разное | БДГ  
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Журналисты получили официальный ответ руководства стадиона «Динамо» на запрос о проведении на нем Дня Волі.

Из ответа, который получило «Радыё Свабода» от администрации стадиона, следует, что провести на стадионе мероприятие не представляется возможным из-за отсутствия на нем газона.

Генеральный директор стадиона Василий Алексеенко сообщил, что на стадионе отсутствует покрытие травяного газона и легкоатлетических дорожек. Сейчас стадион закупает такое покрытие, однако проводить мероприятия на объекте будет можно лишь в апреле при условии своевременной поставки.

Напомним, что организаторы Дня Воли подавали заявку в Мингорисполком с просьбой разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к стадиону «Динамо», где собирались провести митинг и концерт. Заявку в Мингорисполком на празднование Дня Воли подали культурная площадка «Арт Сядзіба» и Партия БНФ.

 
 
 
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Журналисты получили официальный ответ руководства стадиона «Динамо» на запрос о проведении на нем Дня Волі.
 
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