Стадион «Динамо» отказал организаторам Дня Воли в площадке

Журналисты получили официальный ответ руководства стадиона «Динамо» на запрос о проведении на нем Дня Волі.

Из ответа, который получило «Радыё Свабода» от администрации стадиона, следует, что провести на стадионе мероприятие не представляется возможным из-за отсутствия на нем газона.

Генеральный директор стадиона Василий Алексеенко сообщил, что на стадионе отсутствует покрытие травяного газона и легкоатлетических дорожек. Сейчас стадион закупает такое покрытие, однако проводить мероприятия на объекте будет можно лишь в апреле при условии своевременной поставки.