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Стадион «Динамо» отказал организаторам Дня Воли в площадке
Журналисты получили официальный ответ руководства стадиона «Динамо» на запрос о проведении на нем Дня Волі.
Из ответа, который
Генеральный директор стадиона Василий Алексеенко сообщил, что на стадионе отсутствует покрытие травяного газона и легкоатлетических дорожек. Сейчас стадион закупает такое покрытие, однако проводить мероприятия на объекте будет можно лишь в апреле при условии своевременной поставки.
Напомним, что организаторы Дня Воли подавали заявку в Мингорисполком с просьбой разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к стадиону «Динамо», где собирались провести митинг и концерт.
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Журналисты получили официальный ответ руководства стадиона «Динамо» на запрос о проведении на нем Дня Волі.
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