Тест, о котором мечтали, но стеснялись просить. Угадайте, что показывают в программе «Жить здорово»

Программа «Жить здорово», которая выходит на российском Первом канале, в следующем году отметит десять лет с первого выпуска. Ловите безумный тест! Угадайте, о каких органах говорит телеведущая Елена Малышева, когда показывает надувные «колбаски» и желтый шар.