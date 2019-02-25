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Тест, о котором мечтали, но стеснялись просить. Угадайте, что показывают в программе «Жить здорово»
Программа «Жить здорово», которая выходит на российском Первом канале, в следующем году отметит десять лет с первого выпуска. Ловите безумный тест! Угадайте, о каких органах говорит телеведущая Елена Малышева, когда показывает надувные «колбаски» и желтый шар.
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