|
Певица Гречка все-таки приедет в Минск, чтобы спеть с вами «Люби меня, люби»
Российская певица
Одно из самых ярких открытий 2018 года, певица Гречка быстро обрела широкую популярность благодаря мелодичным и запоминающимся песням. Ее декабрьский концерт в Минске перенесли по техническим причинам на 2019 год, и уже весной исполнительница с презентацией своего нового альбома «Мы будто персонажи» заглянет в белорусскую столицу. В этот раз никакие обстоятельства не помешают ей встретиться со своими слушателями, обещают организаторы.
И вот что нужно обязательно послушать перед концертом:
Читайте также
***
23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица выступит в столичном Re: Public 10 апреля. В этот раз никакие обстоятельства не помешают ей встретиться со своими слушателями, обещают организаторы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)