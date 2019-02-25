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Певица Гречка все-таки приедет в Минск, чтобы спеть с вами «Люби меня, люби»

26.02.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Российская певица Гречка выступит в столичном Re:Public 10 апреля. Наконец-то!


Фото с сайта Афиша Daily

Одно из самых ярких открытий 2018 года, певица Гречка быстро обрела широкую популярность благодаря мелодичным и запоминающимся песням. Ее декабрьский концерт в Минске перенесли по техническим причинам на 2019 год, и уже весной исполнительница с презентацией своего нового альбома «Мы будто персонажи» заглянет в белорусскую столицу. В этот раз никакие обстоятельства не помешают ей встретиться со своими слушателями, обещают организаторы.

И вот что нужно обязательно послушать перед концертом:

Когда: 10 апреля, 20.00.

Где: .

Сколько: первая партия билетов на танцпол — 29 рублей, дальше — от 30 до 50.

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская певица выступит в столичном Re: Public 10 апреля. В этот раз никакие обстоятельства не помешают ей встретиться со своими слушателями, обещают организаторы.
 
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