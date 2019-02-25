Певица Гречка все-таки приедет в Минск, чтобы спеть с вами «Люби меня, люби»

Российская певица Гречка выступит в столичном Re:Public 10 апреля . Наконец-то!



Фото с сайта Афиша Daily

Одно из самых ярких открытий 2018 года, певица Гречка быстро обрела широкую популярность благодаря мелодичным и запоминающимся песням. Ее декабрьский концерт в Минске перенесли по техническим причинам на 2019 год, и уже весной исполнительница с презентацией своего нового альбома «Мы будто персонажи» заглянет в белорусскую столицу. В этот раз никакие обстоятельства не помешают ей встретиться со своими слушателями, обещают организаторы.

И вот что нужно обязательно послушать перед концертом:

Когда: 10 апреля, 20.00. Где: Re:Public . Сколько: первая партия билетов на танцпол — 29 рублей, дальше — от 30 до 50. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.