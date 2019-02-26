Профессиональная подготовка безработных

В целях оказания практической помощи в выборе профессии, смене рода занятий и повышения квалификации с учетом профессиональных предпочтений, склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда управление по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома организует профессиональную подготовку и переподготовку безработных граждан и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до трех лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Обучение безработных осуществляется в очной (дневной) форме обучения в учебных заведениях г. Витебска, Витебской области (электрогазосварщик; слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник; кондитер, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по маникюру, мастер по педикюру; парикмахер, повар, продавец, швея, основы бизнес-планирования и т.д.), а также в государственном учреждении дополнительного образования взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих» управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шарковщинского райисполкома (электрогазосварщики, операторы (машинисты) котельной по обслуживанию паровых котлов, водители колесных тракторов категории «А»).

План-график обучения безработных ежеквартально обновляется на сайте Шарковщинского райисполкома, который вы можете просмотреть, открывая следующие вкладки: социальная сфера, социальная защита, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел занятости населения и социально-трудовых отношений, план-график профобучения безработных.

Безработные, направленные органами по труду, занятости и социальной защите на обучение, подлежат снятию с учета в органах по труду, занятости и социальной защите.

Период обучения безработных по направлению органов по труду, занятости и социальной защите в дневной форме засчитывается в стаж работы, о чем производится запись в трудовой книжке.

Учеба и проживание осуществляются за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. Кроме того, безработным, находящимся на обучении, выплачивается стипендия и материальная помощь, оплачивается проезд к месту обучения и обратно.

С безработным, направляемым на обучение, орган по труду, занятости и социальной защите заключает договор, в котором определяются права и обязанности сторон, а также их ответственность за нарушение условий договора.

Безработный с его согласия может быть направлен на обучение в соответствии с заявкой конкретного нанимателя, гарантирующего его трудоустройство после завершения полного курса обучения. В этом случае заключается трехсторонний договор (орган по труду, занятости и социальной защите — безработный — наниматель), в котором определяются права и обязанности сторон, а также их ответственность за нарушение условий договора.

В настоящее время управлением по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома осуществляется комплектация групп по обучению безработных по профессии «швея» на базе УО «Витебский государственный индустриально-педагогический колледж легкой промышленности» с гарантией последующего трудоустройства на УПП «Витебский меховой комбинат». Данное предприятие имеет возможность предоставления койко-места в общежитии для одиноких иногородних граждан при условии трудоустройства на предприятии.

Если вас заинтересовали наши предложения, обращайтесь в управление по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома по телефонам: 4-40-63, 4-17-28 или по личному обращению (38 кабинет, который находится на втором этаже в здании Шарковщинского райисполкома).

Е. ХАШКОВСКАЯ,

заместитель начальника управления — начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений.