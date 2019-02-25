ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch Ratings впервые присвоило рейтинг лизинговой компании из Беларуси

26.02.2019 10:43 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Fitch Ratings впервые присвоило рейтинг лизинговой компании из Беларуси
фото: businesswire.com

Кредитные рейтинги являются общепризнанным эталоном для измерения надежности компании. Экспертная оценка со стороны международного рейтингового агентства делает ее деятельность прозрачной не только для белорусских бизнес- партнеров, но и для иностранных инвесторов.

- Уже не первый год наша компания работает с европейскими инвесторами. Это возможно, не в последнюю очередь, благодаря тому, что компания соответствует международным стандартам качества, прозрачности и надежности. Последние 5 лет «Микро Лизинг» проходит проверку у международной аудиторской компании KPMG, что делают далеко не все игроки на нашем рынке.-Как результат, в 2019 году нам был присвоен рейтинг надежности от международного агентства Fitch. Если говорить об уровне оценки со стороны экспертов, то сегодня она находится в максимально достижимом диапазоне для компании из Беларуси. За 2018 нам удалось существенно нарастить лизинговый портфель и при этом сохранить его качество. Это достаточно непростая задача, с которой мы справились благодаря профессионализму и слаженным действиям нашей локальной команды и опыту, накопленному холдингом в целом. В 2019 мы ожидаем сопоставимый рост, - прокомментировал ситуацию директор ИООО «Микро Лизинг» Алексей Ермоленко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Департамента охраны МВД нашли пропавшую 7-летнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика