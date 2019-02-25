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Fitch Ratings впервые присвоило рейтинг лизинговой компании из Беларуси
Кредитные рейтинги являются общепризнанным эталоном для измерения надежности компании. Экспертная оценка со стороны международного рейтингового агентства делает ее деятельность прозрачной не только для белорусских бизнес- партнеров, но и для иностранных инвесторов.
- Уже не первый год наша компания работает с европейскими
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Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси.
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