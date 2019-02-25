Fitch Ratings впервые присвоило рейтинг лизинговой компании из Беларуси

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Кредитные рейтинги являются общепризнанным эталоном для измерения надежности компании. Экспертная оценка со стороны международного рейтингового агентства делает ее деятельность прозрачной не только для белорусских бизнес- партнеров, но и для иностранных инвесторов.