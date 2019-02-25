Еще пару идей, как матч «Динамо» и сборной клубов превратить в фарс (пока они справляются без нас)

Сегодня минское «Динамо» и «Юность» с примкнувшими к «сине-красным» игроками из других клубов чемпионата Беларуси начнут серию матчей «с большим значением». Журналист SPORT.TUT.BY Юрий Михалевич не видит в их борьбе спортивного смысла, объясняет, что у команд общего с брокерами, и предлагает несколько вариантов, как наполнить это соперничество смыслом и превратить его в драму, за которой интересно наблюдать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В предстоящей серии до двух побед между белорусским полпредом в КХЛ минским «Динамо» и сборной клубов чемпионата Беларуси собственно спорта немного. Это роднит его с Рождественским турниром любителей хоккея, который проходит вразрез одному из главных критериев — играть должны любители, а не бывшие профессионалы и уж тем более не действующие хоккеисты, что мы видели не раз.

Противостояние динамовцев и другой стороны — затея спонтанная, была обнародована меньше недели назад. Придать ей веса федерация хоккея Беларуси решила характеристикой «с большим значением». Главный тренер сборной и минского «Динамо» Андрей Сидоренко расшифровал : мол, на основе действий хоккеистов будет сформирован состав нацкоманды на чемпионат мира в ПерДиве.

Но постойте, любой матч с участием кандидата в сборную по умолчанию можно считать проверкой и этапом подготовки к выступлению за сборную. Выходит, что оговорка федерации не представляет большой ценности, если речь в ней действительно про спорт.



Андрей Сидоренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А что сопровождает подготовку к матчам? «Динамо» будто саботирует идею выявить сильнейшего. В лазарете полсостава — 14 хоккеистов. 13 «штыков» играть, вроде бы, готовы. Говорят, к ним может присоединиться Даниэль Корсо, тренер по физподготовке «зубров».

Предложение «подпитаться» по примеру «Юности» хоккеистами своего фарм-клуба солигорского «Шахтера» не нравится боссам «Динамо». Сообщается, что они отказались от Сергея Шелега, а также от Андрея Белевича из «Динамо-Молодечно».

Тем временем федерация хоккея и «Юность» не могут договориться, в какой форме сыграет сборная клубов чемпионата Беларуси. Сначала федерация представляет белый комплект, а затем Тribuna.com доводит : нет, эта дружина предстанет в красной форме «Юности».

«Юность» под своим брендом собирает сильнейших из своих и свободных для выбора хоккеистов и тем самым набивает цену возможному успеху. «Динамо» же играет на понижение. Стороны ведут себя как «медведь» и «бык» на бирже, только наоборот — нормально, так можно, как в случае с легионерской чехардой в «Динамо» в разные годы.

Постойте, так ведь символы «Юности» и «Динамо» и есть «медведь» и «зубр»! Совпадение? Сами знаете, как заканчивается этот мем.

История с матчами «Динамо» и «Юности» с самого начала походила на фарс, а с приближением стартовой сирены оправдывает ожидания. А коль так, предлагаю дать волю фантазии. Ниже несколько вариантов, как сделать матчи еще более привлекательными с точки зрения драмы.

Вслед за Корсо выставить на игру Сидоренко, Ковалева, Коваля и Баскова

Почему нет?

Наставники «Динамо» Андрей Сидоренко, Андрей Ковалев и Виталий Коваль на тренировке команды перед «зимней классикой» в Риге уже переодевались в хоккеистов. Возможно, даже успели наладить игровое взаимопонимание друг с другом или подопечными.

В ситуации, когда не хватает скамейки, на выручку может прийти и гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков, по амплуа — вратарь. Присутствие рядом сильного и обладающего определенной степенью власти партнера должно держать Михаила Карнаухова в тонусе — точь-в-точь как это было при Юнасе Энроте.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Запретить удалять игроков «Динамо»

Их ведь и так мало, право!

Кроме того, оставить в силе штрафы за нарушения для «Динамо», значит, предоставить динамовцам еще одну возможность помимо больничного для хоккеистов эпизодически делать силы в матчах неравными.





Выставить «Динамо» на матч в нейтральной форме

Хоккейные атлеты из Веснянки — как вам рабочее название для динамовцев?

Такая мера позволит девальвировать возможную победу «Юности», что, «зубры» сейчас всячески пытаются сделать. «Динамо» же не будет ассоциироваться с провалом, а случись иное, всегда можно будет вспомнить, что в нейтральной форме выступали игроки с «динамовским сердцем». В общем, сказать что-то патриотичное!



Андрей Костицын — один из травмированных игроков «Динамо». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Побудить «Юность» побеждать в равной борьбе

Раз дуэль, то извольте играть по-честному!

«Юность» может сделать благородный шаг, который пойдет им только в плюс. Хорошо, у «Динамо» пока 13 игроков плюс Корсо. Вот пускай и «Юность» ограничит себя таким количеством хоккеистов, если для для команды действительно важно обыграть «Динамо» в спортивном значении. Поступи так «Юность» — и у «зубров» больше не останется отговорок. Ставки повышаются. Зрители оценят!



Михаил Захаров и его «Юность». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проводить третий матч лишь в случае пропажи полотенец одной из сторон

Удар по бытовухе!

26 февраля на «Минск-Арене» и 28-го — на «Чижовка-Арене». Таков календарь серии до двух побед. И, представляете, нас может ждать еще третий матч? Чего ради? Разве что для проведения инвентаризации: ну там проверить, на месте ли полотенца, чайник и шампунь. А то были случаи, «Юность» не даст соврать, когда соперник бросается беспочвенными обвинениями.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В случае поражения динамовцы вместо привычных гонораров получат зарплату в 500 долларов

Пора исполнять наказ главы государства и президента Национального олимпийского комитета.

— За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов, — сказал Александр Лукашенко про динамовцев 22 февраля на встрече с курсантами Военной академии.

Видите, и придумывать не надо. Идея спущена сверху!



Александр Лукашенко и Михаил Захаров (справа). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бонус

Напоминаем динамовцам, что сало — это « самый лучший белорусский допинг ». Как-то белорусским биатлонистам посоветовали держать его на этапах Кубка мира, чтобы «после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть». Все-таки играть в две пятерки против укомплектованной под завязку команды через день на второй — энергозатратный режим, не для слабаков!