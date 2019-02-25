ЧП в Брестской области: утонули три человека

На озере Черном в Брестской области случилось ЧП: под лед провалились рыбаки. Погибли три человека, МЧС ищет тела под водой.

25 февраля в 18.28 в МЧС поступило сообщение о провалившихся под лед четырех людях на озере Черном вблизи д. Пески.

Работниками МЧС спасен мужчина 1969 г.р., неработающий, бригадой СМП с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма» госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Березовская ЦРБ», также из воды извлечен в бессознательном состоянии мужчина 1968 г.р., который не приходя в сознание после проведения сердечно-легочной реанимации скончался на месте. Два человека пропали без вести, предположительно утонули.

Сообщается, что работниками РОВД с привлечением работников маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД на вторник запланированы поисковые работы под водой.