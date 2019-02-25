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Павел Авдейчик. Цифровая армия

26.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Отделение информационных технологий - одно из самых молодых в пограничных войсках. Его создание было продиктовано временем. Когда компьютеры и другие технические устройства плотно вошли в нашу жизнь, появилась необходимость в подборе грамотных специалистов, которые бы отвечали за техническое обеспечение всех процессов, связанных с передачей данных.

Павел Авдейчик. Цифровая армия

В Сморгонской пограничной группе отделение информационных технологий возглавляет Павел Авдейчик (на фото). В 2010 году он окончил военную академию, где в совершенстве овладел не только основами военного дела, но и вполне точными знаниями в области автоматизированных систем обработки информации.

С Павлом Авдейчиком достаточно поговорить несколько минут, чтобы понять, кто он по образованию. Технический склад ума и присущая военным конкретика сразу бросаются в глаза. Он говорит чётко, точно и грамотно. Возможно, сформированные с годами черты характера и волевые качества позволяют ему организовывать работу отделения так, чтобы здесь, как будто в компьютере, всё было чётко.

Роль технических средств в деле охраны государственной границы сложно переоценить. Из года в год охрана рубежей по войсковому принципу всё больше и больше уступает место высокотехнологичным средствам. Не за горами тот день, когда личный состав уже не будет привлекаться для патрулирования границы, а только лишь для реагирования на однозначно подтвержденный факт нарушения границы.

Но чтобы все комплексы и системы работали слаженно, нужны компетентные специалисты. Павлу Авдейчику и его подчинённым приходится всё время заниматься самообразованием, изучать новую литературу. Если возникает внештатная ситуация и оборудование выходит из строя, аварийно-восстановительная команда всегда готова выехать и устранить проблему. Технические средства помогают людям охранять границу, а люди помогают этим средствам работать бесперебойно.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Отделение информационных технологий - одно из самых молодых в пограничных войсках. Его создание было продиктовано временем. Когда компьютеры и другие технические...
 
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