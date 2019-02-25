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Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

26.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В начале концерта председатель профсоюзного комитета Татьяна Николаевна Шидловская от имени всего женского коллектива поздравила мужскую половину. Приказом «Женского Министерства средней школы №7 г. Сморгони» были представлены к внеочередной награде наши 18 «бойцов»:

  • сторож Новаш В.В., который каждую ночь выходит в ночной дозор;
  • технические работники Барышненков А.А., Беленков А.В., Минко А.Ф., Павловский М.И., Попелис  Д., Чернявский Г.А. и их бессменный командир – заместитель директора по хозяйственной части Тытуш И.Н., которые сражаются  в тылу врага со сломанными партами, тумбочками, шкафчиками, перегоревшими лампочками и скользкими дорожками;
  • руководитель танцевально-спортивной «роты» Елизоветенко С.П., который знает, что с давних времён люди хотят не только хлеба, но и зрелищ;
  • учитель труда Счастный Ю.И., боец трудового десанта, который днями напролёт пилит, строгает, мастерит на благо школы;
  • директор музейной «роты» Гружевский В.И., который, как сапёр мины, ищет и находит звёзды для «Спортивного созвездия Сморгонщины»;
  • учителя физкультурно-оздоровительной дивизии Борщевский Е.И., Людкевич М.И., Михневич А.И., Харкевич В.И. представлены к награде за выдержку, спортивную подготовку и сноровку;
  • учитель информатики Гуринович А.Ф. и инженер-программист Шейнихович О.И., бойцы роты информационно-технического обеспечения, которые помогают нашей школе идти в ногу со временем, информируют о новинках в мире IT, объясняют, почему горит красная кнопочка или почему не печатает принтер;
  • и наконец, директор школы Джумков А.В.   главнокомандующий армии надёжных, бесстрашных, умелых, спортивных, умных бойцов.

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

Вели праздничное мероприятие учащиеся 11 класса Баран Анастасия и Лаздовская Дарья. Благодаря их чуткому руководству сменялись концертные номера, которые исполнили Дембицкая Яна, Лазуто Маргарита, Месячик Кристина, Бутор Татьяна, Флерко Каролина и учащиеся 2-х классов.

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в Сморгонской средней школе №7

Благодарим организаторов за прекрасный  концерт, а мальчикам и мужчинам желаем оставаться такими же сильными, смелыми, надёжными и уверенными.

Пусть удача не подводит

И за вами следом ходит.

Не теряйте вы огня!

С 23 февраля!

Мария ГОВИЧ,  учитель русского языка и литературы средней школы №7 г. Сморгони.

Фото автора.

 
 
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В начале концерта председатель профсоюзного комитета Татьяна Николаевна Шидловская от имени всего женского коллектива поздравила мужскую половину. Приказом...
 
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