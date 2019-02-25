ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей

26.02.2019 10:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались как легковушки, так и большегрузы.

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей


В результате инцидента пострадали 10 человек. Их доставили в близлежащую больницу.
После столкновения был серьёзно поврежден один из грузовиков. Из него на трассу вылилось 500 литров топлива.  Причиной происшествия стали снегопад и плохая видимость. 

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще пару идей, как матч «Динамо» и сборной клубов превратить в фарс (пока они справляются без нас)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика