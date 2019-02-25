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Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей
Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались как легковушки, так и большегрузы.
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Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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