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Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли

26.02.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трагедия в Берёзовском районе. Под лёд провалились четыре человека: одного мужчину удалось спасти, один умер, двое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли

Сейчас на озере Чёрное вблизи деревни Пески, где произошёл несчастный случай, работают водолазы-спасатели.

Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли

Известно, что накануне вечером четверо жителей Березы отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из мужчин провалился под лед, остальные пытались его спасти. В результате три человека погибли, один госпитализирован.
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия в Берёзовском районе. Под лёд провалились четыре человека: одного мужчину удалось спасти, один умер, двое пропали без вести, сообщили в...
 
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