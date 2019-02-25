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На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса
Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса. В ходе манёвров мотострелки совместно с танковыми подразделениями отработали действия на переднем крае обороны.
Владимир Таратута, начальник отдела боевой подготовки северо-западного оперативного командования ВС РБ:
Впереди у военнообязанных обслуживание и подготовка техники к многокилометровому маршу. На одном из полигонов им предстоит отработать свои действия при поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений.
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на...
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