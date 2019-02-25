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На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

26.02.2019 10:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

Так, на полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса. В ходе манёвров мотострелки совместно с танковыми подразделениями отработали действия на переднем крае обороны.

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

Владимир Таратута, начальник отдела боевой подготовки северо-западного оперативного командования ВС РБ:
Военнослужащими запаса механизированного батальона бригады был проведён комплекс мероприятий боевого слаживания. А именно – это одиночная подготовка военнослужащих, в ходе которой военнослужащие восстановили свои ранее приобретённые навыки и совершенствовали их в дальнейшем в ходе слаживания отделений, взводов, рот. И сегодняшний этап является венцом данной подготовки.

На полигоне «Лепельский» прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими запаса

Впереди у военнообязанных обслуживание и подготовка техники к многокилометровому маршу. На одном из полигонов им предстоит отработать свои действия при поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений.
 
 
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Так, на...
 
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