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В центре Лиды парень не справился с управлением Hyundai Accent, автомобиль опрокинулся

26.02.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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В центре Лиды 19-летний парень не справился с управлением Hyundai Accent, автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 26 февраля около 9 часов утра на спуске с путепровода по ул. Ленинской в направлении центра города, сообщает «Лидская газета».


По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на разделительный газон и ударился в металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся на проезжей части.




19-летнего лидчанина с места происшествия увезла скорая. К счастью, травмы у молодого человека не тяжелые. Известно, что парень учится в Лидском колледже и ехал на занятия.

 
 
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19-летнего лидчанина с места происшествия увезла скорая.
 
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