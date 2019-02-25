В центре Лиды парень не справился с управлением Hyundai Accent, автомобиль опрокинулся

В центре Лиды 19-летний парень не справился с управлением Hyundai Accent, автомобиль опрокинулся. ДТП произошло 26 февраля около 9 часов утра на спуске с путепровода по ул. Ленинской в направлении центра города, сообщает «Лидская газета».





По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на разделительный газон и ударился в металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся на проезжей части.









19-летнего лидчанина с места происшествия увезла скорая. К счастью, травмы у молодого человека не тяжелые. Известно, что парень учится в Лидском колледже и ехал на занятия.