Американские военные нашли необычное применение танку M1 Abrams

Газотурбинная силовая установка танка M1 Abrams не только позволяет ему развивать максимальную скорость в 70 км/ч, но и готовить стейки. Фотографию, как сделать барбекю при помощи M1 Abrams, опубликовали в Twitter военнослужащие первого батальона 35-го танкового полка армии США.

How we do steak and eggs. #StrikeHard @2ABCT1AD @1stArmoredDiv pic.twitter.com/ud9ScIY3e5