Американские военные нашли необычное применение танку M1 Abrams

Газотурбинная силовая установка танка M1 Abrams не только позволяет ему развивать максимальную скорость в 70 км/ч, но и готовить стейки. Фотографию, как сделать барбекю при помощи M1 Abrams, опубликовали в Twitter военнослужащие первого батальона 35-го танкового полка армии США.

У американского ГТД AVCO Lycoming AGT-1500 — пониженная задымленность и шумность. Кроме того, он может работать на различных вида топлива. Максимальная температура газа в турбине — 1193 °C. Этого вполне хватит для приготовления стейков.

На фотографии видно, что военные установили решетки с мясом на импровизированные кожухи. Насколько вкусны приготовленные таким образом стейки, не сообщается.