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Министр образования рассказал, как будут обеспечивать безопасность в школах
26.02.2019 11:08 — Разное | Ежедневник
фото: mozhga.news
Создание центра психологической помощи, разработка единых правил безопасности, ограничение использования мобильных телефонов. Об этих и других планируемых мерах рассказал министра образования Игорь Карпенко.
Глава Министерства образования,
Так, к началу следующего учебного года в структуре Института психологии педуниверситета заработает республиканский центр психологической помощи, пишет
Планируется также, что Минобразования совместно с МЧС, МВД, Министерством обороны и другими ведомствами разработает типовое положение об обеспечении безопасности обучающихся в учреждениях образования. Документ должен охватить все направления безопасности: «в местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и др.", пояснил министр.
Кроме того, Минобразования считает целесообразным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию учащимися, и ввести ограничения на использование мобильников в школах.
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Создание центра психологической помощи, разработка единых правил безопасности, ограничение использования мобильных телефонов. Об этих и других планируемых мерах...
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