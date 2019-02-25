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Министр образования рассказал, как будут обеспечивать безопасность в школах

26.02.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Министр образования рассказал, как будут обеспечивать безопасность в школах

фото: mozhga.news

Создание центра психологической помощи, разработка единых правил безопасности, ограничение использования мобильных телефонов. Об этих и других планируемых мерах рассказал министра образования Игорь Карпенко.

Глава Министерства образования, получивший выговор от президента после трагедии в Столбцах, сегодня рассказал депутатам о мерах, которые должны повысить безопасность в системе образования.

Так, к началу следующего учебного года в структуре Института психологии педуниверситета заработает республиканский центр психологической помощи, пишет БЕЛТА. Здесь будет оказываться помощь детям, родители смогут получить консультации. Также запланировано дистанционное круглосуточное консультирование педагогов-психологов «по вопросам оказания помощи участникам образовательного процесса", рассказал Игорь Карпенко.

Планируется также, что Минобразования совместно с МЧС, МВД, Министерством обороны и другими ведомствами разработает типовое положение об обеспечении безопасности обучающихся в учреждениях образования. Документ должен охватить все направления безопасности: «в местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и др.", пояснил министр.

Кроме того, Минобразования считает целесообразным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию учащимися, и ввести ограничения на использование мобильников в школах.

 
 
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Создание центра психологической помощи, разработка единых правил безопасности, ограничение использования мобильных телефонов. Об этих и других планируемых мерах...
 
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