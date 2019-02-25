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Средняя зарплата по Минской области и Слуцку в январе резко снизилась

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Средняя зарплата по Минской области и Слуцку в январе резко снизилась

Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2019 дала серьёзный «откат», следует из опубликованных Национальным статистическим комитетом данных.

Так, в Слуцком районе средняя зарплата работников по итогам первого месяца снизилась на 79,7 и составила 778,5 рублей. Получка в Солигорском районе и вовсе упала с 2110,3 до 1514,7 рублей.

А в среднем по Минской области «грязные» зарплаты работников снизились с 1134,5 до 981,4 рублей.

Резкое падение доходов произошло несмотря на то, что с 1 января выросли зарплаты некоторых категорий бюджетников. На заседании по выполнению планов глава Правительства сообщал, что средняя зарплата по стране в январе снизилась с 1115,3 и составила 982 рубля. 

Декабрьский скачок специалисты связывают с выплатой предприятиями различных бонусов, тринадцатых зарплат, новогодних премий и т.п. 

Напомним, Министерство труда Беларуси прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,5%.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2019 дала серьёзный «откат», следует из опубликованных Национальным статистическим комитетом данных.
 
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