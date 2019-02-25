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Средняя зарплата по Минской области и Слуцку в январе резко снизилась
26.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2019 дала серьёзный «откат», следует из опубликованных Национальным статистическим комитетом данных.
Так, в Слуцком районе средняя зарплата работников по итогам первого месяца снизилась на 79,7 и составила 778,5 рублей. Получка в Солигорском районе и вовсе упала с 2110,3 до 1514,7 рублей.
А в среднем по Минской области «грязные» зарплаты работников снизились с 1134,5 до 981,4 рублей.
Резкое падение доходов произошло несмотря на то, что с 1 января
Напомним, Министерство труда Беларуси
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2019 дала серьёзный «откат», следует из опубликованных Национальным статистическим комитетом данных.
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