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На пожаре в Слуцком районе погиб хозяин дома
26.02.2019 — Разное | Слуцк Город
26 февраля в 1:46 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Паничи.
В результате пожара погиб хозяин дома, мужчина 1945 года рождения. Причина пожара устанавливается, сообщили в Слуцком РОЧС.
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26 февраля в 1:46 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Паничи.
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