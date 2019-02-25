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На пожаре в Слуцком районе погиб хозяин дома

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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26 февраля в 1:46 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Паничи.

В результате пожара погиб хозяин дома, мужчина 1945 года рождения. Причина пожара устанавливается, сообщили в Слуцком РОЧС. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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26 февраля в 1:46 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Паничи.
 
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