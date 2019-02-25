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В Дзержинске обсудили пути организации шестого школьного дня

26.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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22 февраля 2019 года на базе гимназии г. Дзержинска состоялся областной семинар «Управленческое сопровождение организации шестого школьного дня».

Участники мероприятия – заместители директора по воспитательной работе – обсудили вопросы планирования, организации и проведения мероприятий шестого школьного дня, поиска путей реализации задач по направлениям воспитания через современные и инновационные формы работы в рамках субботы.

Слушатели ознакомились с алгоритмом организации и проведения шестого школьного дня, а также с опытом реализации педагогического проекта «Гимназическая суббота».

Для участников мероприятия представители гимназии г. Дзержинска показали фрагменты спортивного праздника «Спорт нам помогает силы умножать», всеобуча для законных представителей учащихся «ПДД изучай, вместе с нами соблюдай», мероприятия гимназического клуба «Интеллект» под девизом «STEAM в шестой школьный день!», профориентационного митапа «ProGirls», мероприятия в рамках деятельности ресурсного центра «Гимназия – территория здоровья» «Путешествие в страну Витаминию». Участников семинара впечатлили разнообразие форм и креативность педагогических приемов.

Интерес присутствующих также привлекла организация работы с учащимися, требующих особого педагогического внимания. Участники семинара получили практические рекомендации из опыта работы Лянго Татьяны Валерьевны, педагога-психолога средней школы № 4 г. Дзержинска.

Участники мероприятия отметили, что в ходе семинара получили возможность обменяться опытом педагогической деятельности и повысить собственную мотивацию к профессиональному росту.


 
 
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22 февраля 2019 года на базе гимназии г. Дзержинска состоялся областной семинар «Управленческое сопровождение организации шестого школьного дня». ...
 
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Заря над Неманам
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