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Лявон Вольский выпустил сразу два клипа - и они абсолютно разные! Посмотрите оба

26.02.2019 11:17 — Разное | Tut.by  
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Накануне концертной презентации альбома «Гравітацыя», которая состоится 2 марта в Prime Hall, Лявон Вольский представил видеоклипы на две полярные по настроению песни из нового диска.


Фото: Андрей Давыдчик

Концептуальный альбом «Гравітацыя», выпущенный в начале февраля, хронологически рассказывает про основные этапы жизни человека: от рождения до смерти. Режиссерами новых клипов стали Артем Лобач («Лепшыя на свеце») и Елизавета Гончарова («Човен»).

Лявон делится:

— «Лепшыя на свеце» — одна из самых оптимистичных песен альбома, потому что она про любовь. Такое яркое и светлое, как будто летишь над землей. «Човен», наоборот — печальная прощальная песня героя, который заканчивает существование на этом берегу и готовится к переходу на другой. Мне нравится, что оба режиссера подошли к видео очень творчески и нашли в песнях много дополнительных смыслов. У Артема Лобача получился сюрреалистический детектив с раритетными кадрами старого Минска, а Елизавета Гончарова сама нарисовала целый мир.

Большой концерт 2 марта в Prime Hall — первая презентация нового альбома Лявона Вольского в Минске почти за 10 лет, со времен диска «Белая яблыня грому». В первом отделении прозвучит альбом «Гравітацыя», во втором — лучшие песни из сольных альбомов Лявона Вольского и разных групп с его участием.

Когда: 2 марта.

Где: Prime Hall.

Сколько: от 40 рублей.

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
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Накануне концертной презентации альбома «Гравітацыя», которая состоится 2 марта в Prime Hall, Лявон Вольский представил видеоклипы на две полярные по настроению песни...
 
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