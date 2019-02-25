Служить некому: на совещании у Лукашенко обсуждают вопросы призыва в армию









отметил в начале совещания Лукашенко. "Традиционно в таком составе мы собираемся для решения актуальных вопросов обеспечения безопасности государства. Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных Сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи", -в начале совещания Лукашенко.





Он напомнил, что согласно Конституции защита страны - это обязанность и священный долг гражданина.





"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, - подчеркнул Лукашенко. - Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних".





Лукашенко констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, а в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.





"Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - заметил он.







