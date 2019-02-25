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Служить некому: на совещании у Лукашенко обсуждают вопросы призыва в армию
Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсуждаются на совещании у Дукашенко с постоянными членами Совета безопасности.
"Традиционно в таком составе мы собираемся для решения актуальных вопросов обеспечения безопасности государства. Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных Сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи", -
Он напомнил, что согласно Конституции защита страны - это обязанность и священный долг гражданина.
"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно, - подчеркнул Лукашенко. - Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних".
Лукашенко констатировал, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, а в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.
"Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - заметил он.
При этом Лукашенко отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу.
"Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников.
Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава - контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы", - цитирует Лукашенко
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Возможные изменения в вопросах призыва в армию обсуждаются на совещании у Дукашенко с постоянными членами Совета безопасности.
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