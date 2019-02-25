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В Минске отвалился кусок путепровода и упал на проезжавший автомобиль

26.02.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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В столичном микрорайоне Уручье на легковой автомобиль упал кусок путепровода. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала читательница Виктория. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

Происшествие случилось 25 февраля, около 13.00. Супруги ехали на своем Opel Astra по улице Стариновской в направлении улицы Острошицкой. Когда они проезжали развязку с проспектом Независимости, кусок путепровода отвалился и упал на автомобиль.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ зафиксировали повреждения автомобиля и вызвали представителя ГП «Горавтомост». В отношении должностного лица был составлен административный протокол по статье 18.38 КоАП Беларуси (Hарушение правил содержания дорог).

— Пока оформлялись необходимые документы, к месту аварии приехал автокран. Представители «Горавтомоста» начали производить какие-то работы. Нам же сказали, что добровольно компенсировать причиненный ущерб они не будут, — рассказала Виктория.


В результате инцидента автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас супруги собираются оценить причиненный ущерб и подавать в суд.

 
 
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В результате автомобиль получил серьезные механические повреждения.
 
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