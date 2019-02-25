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Экспорт белорусского картофеля рухнул в 2018 году

26.02.2019 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Экспорт белорусского картофеля рухнул в 2018 году

фото: koko.by

Сокращение составило почти 28%. Минсельхозпрод намерен восстановить экспорт за счет поставок в Евросоюз. Пока этому мешает отсутствие сертификации.

В связи с этим Беларусь планирует сертифицировать предприятия для поставок картофеля в страны ЕС. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов перед открытием III Международного форума "Беларусь аграрная", передает БЕЛТА.

Как пояснил Богданов, производство картофеля в странах ЕАЭС растет, в связи с чем Беларусь теряет традиционные рынки сбыта, в первую очередь российский. В результате в прошлом году экспорт картофеля сократился на 28% и составил 50 млн долларов.

Потеря рынков заставляет Минсельхозпрод заняться сертификацией белорусских предприятий, чтобы начать поставки в Европу. «Мы уже подали заявку по переаттестации наших земель. Еврокомиссия рассматривает наше предложение, и мы будем дальше двигать вопрос сертификации наших предприятий для поставок картофеля в Европейский союз", - пояснил Богданов.

 
 
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Сокращение составило почти 28%. Минсельхозпрод намерен восстановить экспорт за счет поставок в Евросоюз. Пока этому мешает отсутствие сертификации.
 
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