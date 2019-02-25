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В Израиле предъявили обвинение водителю, который насмерть сбил белорусского велосипедиста

26.02.2019 11:58 — Разное | Tut.by  
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В окружном суде Беэр-Шевы (город на юге Израиля) предъявлено обвинение 28-летнему Исмаилу Альгалауи, который две недели назад сбил насмерть ехавшего на велосипеде белоруса Александра Молочко. Об этом сообщают «Новости Израиля».


Фото пресс-служба «Маген Давид Адом»

Напомним, авария произошла поздно вечером 15 февраля шоссе № 264 в Израиле. Гражданин Беларуси ехал на велосипеде и его сбил автомобиль, водитель которого с места ДТП уехал, но потом был задержан.

Погибший — 38-летний Александр Молочко из Минска. Мужчина работал программистом, был известным спортсменом, который не только принимал участие в велозаездах и забегах, но и организовывал их.

Согласно обвинительному заключению, Исмаил Альгалауи ехал в направлении Рахата на Mazda 323 и сбил велосипедиста, который двигался впереди него в той же полосе. Не заметить случившегося водитель не мог, так как при аварии сбитый велосипед и пострадавший ударились о лобовое стекло с такой силой, что оно разбилось вдребезги, и перелетели через крышу авто.

Обвиняемый не остановился и не вызвал скорую, он уехал к родителям в Рахат, спрятал разбитую машину в хлеву и лишь спустя несколько часов сдался полиции.

Установлено, что Александр Молочко погиб сразу в момент аварии. Водитель автомобиля ехал без превышения скорости, поэтому ему не предъявляется обвинение в убийстве по халатности, а инкриминируется только неоказание помощи пострадавшему, езда с просроченными водительскими правами и без полиса обязательного автострахования.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый ехал без превышения скорости. Поэтому ему не предъявляется обвинение в убийстве по халатности.
 
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