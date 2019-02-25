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В Израиле предъявили обвинение водителю, который насмерть сбил белорусского велосипедиста
В окружном суде Беэр-Шевы (город на юге Израиля) предъявлено обвинение 28-летнему Исмаилу Альгалауи, который две недели назад
Согласно обвинительному заключению, Исмаил Альгалауи ехал в направлении Рахата на Mazda 323 и сбил велосипедиста, который двигался впереди него в той же полосе. Не заметить случившегося водитель не мог, так как при аварии сбитый велосипед и пострадавший ударились о лобовое стекло с такой силой, что оно разбилось вдребезги, и перелетели через крышу авто.
Обвиняемый не остановился и не вызвал скорую, он уехал к родителям в Рахат, спрятал разбитую машину в хлеву и лишь спустя несколько часов сдался полиции.
Установлено, что Александр Молочко погиб сразу в момент аварии. Водитель автомобиля ехал без превышения скорости, поэтому ему не предъявляется обвинение в убийстве по халатности, а инкриминируется только неоказание помощи пострадавшему, езда с просроченными водительскими правами и без полиса обязательного автострахования.
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Обвиняемый ехал без превышения скорости. Поэтому ему не предъявляется обвинение в убийстве по халатности.
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