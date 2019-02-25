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В Гомеле небывалый спрос на таунхаусы, ДСК готов построить еще один. Рассказываем, где
В Гомеле небывалый спрос
— Интерес к объекту огромный, телефоны в ДСК стали разрываться сразу после того, как информация о таунхаусе попала в СМИ. Поэтому в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о строительстве таунхауса в Новобелицком районе на улице Пирогова, —
Но сначала в переулке Бакунина будет сблокировано шесть жилых помещений с отдельными входами площадью по 100 квадратных метров в двух ярусах. Такое строительство получается дешевле за счет общих стен между квартирами и коммуникаций. Но окончательная стоимость станет известна после получения всех разрешительных документов и публикации проектной декларации. Ждите ее на сайтах Гомельского ДСК и горисполкома.
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В Гомеле небывалый спрос на таунхаусы. Не успел домостроительный комбинат анонсировать возведение одного из них в переулке Бакунина, как от горожан посыпались...
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