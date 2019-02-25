Кембриджский университет создал первый в мире центр прогнозирования экологических катастроф на базе ИИ

Кембриджский университет в Великобритании создал центр прогнозирования, который будет собирать данные об изменениях климата и окружающей среды и оценивать потенциальные риски на основе технологий машинного обучения.

Центр уже использует спутниковые снимки для наблюдений за миграцией китов, а также использует искусственный интеллект для прогнозирования землетрясений.

Ученые накапливают все больше данных о природных явлениях, однако применяются они фрагментарно, поэтому многие природные катаклизмы становятся неожиданностью.

"Работать с такими объемами данных сложно, но мы создаем методы, которые помогут получить максимальную пользу от собранной информации и предотвратить экологические катастрофы", - подчеркнул глава исследовательского центра профессор Саймон Редферн.