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Кембриджский университет создал первый в мире центр прогнозирования экологических катастроф на базе ИИ

26.02.2019 11:27 — Разное | Интерфакс  
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Кембриджский университет в Великобритании создал центр прогнозирования, который будет собирать данные об изменениях климата и окружающей среды и оценивать потенциальные риски на основе технологий машинного обучения.

Центр уже использует спутниковые снимки для наблюдений за миграцией китов, а также использует искусственный интеллект для прогнозирования землетрясений.

Ученые накапливают все больше данных о природных явлениях, однако применяются они фрагментарно, поэтому многие природные катаклизмы становятся неожиданностью.

"Работать с такими объемами данных сложно, но мы создаем методы, которые помогут получить максимальную пользу от собранной информации и предотвратить экологические катастрофы", - подчеркнул глава исследовательского центра профессор Саймон Редферн.

 
 
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Кембриджский университет в Великобритании создал центр прогнозирования, который будет собирать данные об изменениях климата и окружающей среды и оценивать...
 
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