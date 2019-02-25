Беларусь хочет начать экспорт картофеля в ЕС

Беларусь планирует начать экспорт картофеля в Евросоюз, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов журналистам в Минске во вторник.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы открыть поставки белорусского картофеля на европейский рынок", - сказал А.Богданов.

Он отметил, что пока у Беларуси нет такого права в силу того, что она подпадает под некоторые директивы ЕС.

Тем не менее, уточнил А.Богданов, белорусская сторона уже подала заявку на переаттестацию своих земель. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает это предложение.

Как проинформировал представитель Минсельхозпрода, в 2018 году Беларусь в целом экспортировала 280 тыс. тонн картофеля на $50,2 млн (снижение на 28% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном к 2017 году).

"Причина этого - снижение на 16% валового производства картофеля в стране и большой рост его производства в Российской Федерации, что в целом повлияло на экспортный интерес нашего государства в этом направлении", - пояснил А.Богданов. Среди других факторов он также отметил низкую активность белорусских производителей по продвижению на новые рынки.

Как констатировал А.Богданов, в настоящее время географически экспорт картофеля на 94,3% формируют товарные потоки в страны ЕАЭС, при этом на РФ приходится 99,4%. Объясняется это, по его словам, "сложившимися многолетними торгово-экономическими отношениями и премиальностью российского рынка по ценовому фактору относительно других стран".