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Субсидированные тарифы будут применяться по новым правилам с марта

26.02.2019 11:12 — Разное | Интерфакс  
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С 1 марта субсидируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут применяться ко всем квартирам, в которых есть зарегистрированные по месту жительства граждане, сообщает Портал коммунальной грамотности. Соответствующие изменения в законодательство приняты постановлением правительства №81 от 9 февраля.

"Уже не будет зависимости от того, является зарегистрированный гражданин плательщиком ЖКУ или нет, неважна будет и степень родства собственника жилья и того, кто в нем прописан. Это значительно упрощает подходы к начислению ЖКУ и облегчает жизнь тех, кто юридически не являлся членом семьи собственника или нанимателя (плательщика ЖКУ) жилья", - говорится в сообщении.

Субсидированные тарифы будут применяться по новым правилам с марта

Если в квартире не зарегистрирован плательщик или члены его семьи, а, например, проживает гражданин, по закону близким родственником не являющийся (бабушка — в отношении внука-собственника, брат в отношении сестры-собственницы и т. д.), до 1 марта применяются экономически обоснованные тарифы, после вступления в силу изменений — субсидируемые.

Субсидированные тарифы будут применяться по новым правилам с марта

 
 
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С 1 марта субсидируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут применяться ко всем квартирам, в которых есть зарегистрированные по месту жительства граждане,...
 
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