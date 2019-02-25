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Беларусь может в 2020 году экспортировать продовольствия на $7 млрд

26.02.2019 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь при оптимистическом сценарии в 2020 году может нарастить экспорт сельхозпродукции и продовольствия до $7 млрд, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода республики Алексей Богданов.

"В программе развития аграрного бизнеса до 2020 года записана цифра $6,2 млрд, но мы видим, что если нам удастся все планы выполнить и конъюнктура рынка будет достаточно благоприятной, то мы выйдем на $7 млрд", - сказал А.Богданов журналистам в Минске во вторник.

Прогноз по экспорту на более дальнюю перспективу представитель Минсельхозпрода не стал называть.

В то же время он отметил, что в республике уже разработана стратегия развития молочной отрасли до 2025 года, в настоящее время разрабатывается аналогичная стратегия по мясной отрасли. "Мы планируем, что к 2025 году, помимо укрупнения предприятий и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках, сможем нарастить объем производства молока на 2-2,5 млн тонн к теперешнему объему. Это позволит повысить конкурентоспособность, снизить себестоимость и в целом выйти на глобальные мировые рынки с большим объемом и ассортиментом поставляемой готовой продукции", -  добавил А.Богданов.

Ранее представитель Минсельхозпрода сообщал, что Беларусь намерена по итогам 2019 года увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия на 8,6%, до $5,7 млрд.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь при оптимистическом сценарии в 2020 году может нарастить экспорт сельхозпродукции и продовольствия до $7 млрд, сообщил начальник главного управления...
 
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