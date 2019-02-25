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В сельских Советах главные темы – дороги и освещение

26.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Бельковщинский сельсовет примыкает к райцентру и  является довольно густонаселённым — на его территории проживает 2620 человек. Понятно, что и вопросов, с которыми люди идут в сельисполком, достаточно.  В основном, жителей волнует состояние дорог и  уличное освещение. 

В сельских Советах главные темы – дороги и освещение

— Зима в этом году выдалась на редкость капризная, — говорит председатель Бельковщинского сельского Совета депутатов Сергей Аблец. – То снег идёт, то установится крепкий мороз, а там сразу же оттепель с дождём. Содержать в порядке дороги и улицы при таком раскладе нелегко. В расчистке проезжей части помогают предприятия, находящиеся на нашей территории, – ОАО «Верхнедвинский райагросервис», «Соколовщина», «Бельковщина» и КУПСХП «Верхнедвинский». Стараемся проводить эту работу оперативно, в том числе обеспечивать проезд к дальним населённым пунктам, где проживает от 2 до 10 человек. Как правило, это люди в возрасте, которым необходим приезд скорой помощи, автомагазина, газовщиков.
В этом году из-за сложных погодных условий как никогда трудно с подсыпкой песко-соляной смесью. Не всегда успеваем организовать эту работу качественно и оперативно, быстро устранить гололедицу. Но работы продолжаются, пока не достигнем необходимого результата.
Проблему отсутствия освещения помогают оперативно решать по заявкам сотрудники районных электрических сетей. Уже выполнено 50 таких заявок.
На территории сельсовета находятся 32 населённых пункта, среди них крупные деревни Боровка, Янино, Бельковщина, Соколовщина, Свиравщина и 8 селений, где живут только дачники в весенне-летний период. Это люди со своими насущными житейскими проблемами, решение которых также зависит от сель-исполкома.
Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны — их осталось только трое, и все проживают в Боровке; многодетным семьям — у нас их насчитывается 21; инвалидам и людям преклонного возраста. Нуждающимся категориям жителей установлены пожарные извещатели, у них постоянно обследуются жилищно-бытовые и противопожарные условия. Главе местной власти С.В. Аблецу, который прежде работал в РОЧС, эта работа знакома как никому. Он может сам компетентно осмотреть помещения и дать конкретные рекомендации по устранению пожароопасной ситуации. Решить вопросы помогают шефы, а где-то приходится и родственников напрячь, чтобы побеспокоились о безопасности, комфорте и приемлемых условиях жизни для своих престарелых родых.
Вообще задач у сельских Советов много — на первый план выходят благоустройство и поддержание надлежащего санитарного состояния населённых пунктов и территорий, организация освещения и установка указателей с названием улиц и номеров домов, работа по удалению коммунальных отходов, вопросы развития личных подсобных хозяйств и многое другое. При этом главное – проникнуться заботой каждого конкретного человека и суметь помочь ему решить насущную проблему.
Лариса ЗАЙЦЕВА.

 
 
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