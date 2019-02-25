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У верхнедвинцев любимое место отдыха – «Лесная сказка»
26.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Мини-зоопарк «Лесная сказка» — одно из самых любимых мест отдыха жителей Верхнедвинска. Свежий воздух соснового бора, аккуратные деревянные беседки, игровая площадка и дикие животные буквально на расстоянии вытянутой руки – где, как не здесь, погулять с детьми и отдохнуть душой после тяжёлого трудового дня?
Далее читайте в «ДП».
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> Мини-зоопарк «Лесная сказка» — одно из самых любимых мест отдыха жителей Верхнедвинска. Свежий воздух соснового бора, аккуратные деревянные беседки, игровая...
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