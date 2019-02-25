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У верхнедвинцев любимое место отдыха – «Лесная сказка»

26.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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У верхнедвинцев любимое место отдыха – «Лесная сказка»

Мини-зоопарк «Лесная сказка» — одно из самых любимых мест отдыха жителей Верхнедвинска. Свежий воздух соснового бора, аккуратные деревянные беседки, игровая площадка и дикие животные буквально на расстоянии вытянутой руки – где, как не здесь, погулять с детьми и отдохнуть душой после тяжёлого трудового дня?

У верхнедвинцев любимое место отдыха – «Лесная сказка»

У верхнедвинцев любимое место отдыха – «Лесная сказка»
Посмотреть на обитателей «Лесной сказки» приходят не только верхнедвинцы, но и гости города – угощают, фотографируют и удивляются, что всё это бесплатно. Посетителей хватает и зимой – особенно в выходные. Родители с детьми любят погулять и посмотреть на природу, а бдительные пенсионеры регулярно проверяют, чтобы все животные были накормлены, напоены и довольны жизнью. Убедиться в этом решили и мы.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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