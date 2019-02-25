Память поколений: дети войны

Ольга Николаевна Бохан, Нина Николаевна Ламинская, д. Мартиново

Мы — родные сестры, родились в Мартиново: я — в 1931 году, а Ольга – в 1930-м. Деревня Мартиново в то время была большой и насчитывала 36 домов. Семьи в деревне тоже были большими. В нашей — 7 человек: отец, мать, старший брат Николай и 4 сестры. До войны мы с Ольгой закончили 3 и 4 класс Бельковщинской школы.

Началась война… Мы, дети, помогали родителям вести хозяйство и выполняли всю посильную домашнюю работу.

Четко врезался в память день 12 июля 1942 года. Наш дом находился в центре деревни. Мы проснулись около 4 часов утра от выстрелов и выбежали на улицу. Отец сказал спрятаться в яме, расположенной за домом. Только успели сделать это, как начался пожар – загорелся дом. Мы, дети, вместе с мамой от страха побежали в сторону кладбища, а отец стал спасать корову, но был убит немцами. Возле кладбища мы увидели труп погибшей от рук фашистов маленькой девочки.

Добрались до деревни Озерники, а оттуда побежали в Бажки, где остановились на ночлег. Рано утром отправились к тете в д. Новинья. Все соседние деревни немцы не тронули. Вскоре нас забрал к себе дядя из Бельковщины. У него мы и прожили до окончания войны.

О том, почему наша деревня была сожжена немцами, мы узнали позже от крестного отца Сковородко Федора. Дело было так: недалеко от железной дороги на лугу в ночном пасли лошадей несколько подростков. Вдруг они услышали взрыв на железной дороге. А в это время шел немецкий эшелон. Испугавшись, дети побежали в деревню. Немцы увидели бегущих в сторону деревни людей и решили, что эту диверсию совершили партизаны. Поэтому немецкие солдаты окружили деревню, стали жечь дома и убивать людей.

О том, почему нам удалось спастись из окруженной немцами деревни, мы тоже узнали из рассказа нашего крестного. Федор, услышав, какая трагедия произошла с жителями д. Мартиново, отправился туда, чтобы узнать, живы ли мы. Подъезжал к деревне со стороны Жовнино, а возле кладбища его остановил немецкий солдат с пулеметом, которому был отдан приказ расстреливать бегущих из деревни людей. Он и сообщил Фёдору, что недавно из деревни бежала женщина с пятью детьми. Немец не смог по ним стрелять, так как у него дома осталась своя большая семья. Именно потому нам повезло — остались живы.

Когда немцы покинули деревню, люди выкопали на кладбище яму и похоронили убитых. Их оказалось 112 человек. Сегодня на месте захоронения стоит памятник.

После войны вернулись в родную деревню. Толокой нам помогли построить дом. Мама стала работать в колхозе «Сталинский путь» конюхом. В школу мы не ходили, так как нечего было обуть и одеть. Работали в колхозе: копали землю, сеяли ячмень, высекали кусты. Потом я 6 лет трудилась на фабрике в Верхнедвинске и снова вернулась в колхоз. Вышла замуж. Сестра Ольга 32 года проработала в колхозе, из них 13 лет – на ферме в Бельковщине, откуда и вышла на пенсию.

Война оставила след на всю жизнь, научила ценить мирное время и каждый прожитый день.

Воспоминания записали Т.М. Милько,

учитель Придвинско-Боровской СШ,

и учащиеся 7 класса.

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