Бигосовские школьники встретились с воином-интернационалистом

В Бигосовской средней школе прошла встреча с воином-афганцем, нашим выпускником Дмитрием Иосифовичем Обуховичем.

Атмосфера была открытой и дружелюбной, несмотря на сложную тематику мероприятия.

Вначале Дмитрий Иосифович рассказал о себе, с теплом вспомнил школьные годы. Так случилось, что в Афганистан он попал совсем юным восемнадцатилетним парнем-десантником, дослужился до сержанта, стал командиром отделения.

Полтора года афганской службы помнятся и боями, и нелёгкими солдатскими буднями, и смертями однополчан. Жизнь в условиях военного времени показала, какова цена дружбы, научила мужеству, умению держаться в самых сложных ситуациях. К сожалению, из 12 добровольцев, отправившихся в одно время с Дмитрием Иосифовичем, домой вернулось лишь четверо…

Ребят очень заинтересовала эта встреча, они просто засыпали вопросами гостя. Впечатлило школьников и внушительное количество наград на груди воина-ветерана. А их, действительно, много. Это медали «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейные медали «70 лет Вооружённых сил СССР», «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана», «20 лет вывода советских войск из Афганистана». Дмитрий Иосифович награждён также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан».

Мероприятие, рассчитанное на урок, затянулось. А на фотосессии каждый хотел стать поближе к воину-афганцу.

Мы очень благодарны Дмитрию Иосифовичу за то, что нашёл время встретиться, приоткрыть временную завесу и рассказать о событиях тех далёких дней. Каждый присутствующий понял, насколько это страшно – воевать, и как надо ценить и беречь мирное небо над головой. В благодарность за встречу дети подарили ветерану цветы.

Е. ШИПИЛО,

заместитель директора

по воспитательной работе.