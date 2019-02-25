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Бигосовские школьники встретились с воином-интернационалистом

26.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Бигосовские школьники встретились с воином-интернационалистом

В Бигосовской средней школе прошла встреча с воином-афганцем, нашим выпускником Дмитрием Иосифовичем Обуховичем.

Атмосфера была открытой и дружелюбной, несмотря на сложную тематику мероприятия.
Вначале Дмитрий Иосифович рассказал о себе, с теплом вспомнил школьные годы. Так случилось, что в Афганистан он попал совсем юным восемнадцатилетним парнем-десантником, дослужился до сержанта, стал командиром отделения.
Полтора года афганской службы помнятся и боями, и нелёгкими солдатскими буднями, и смертями однополчан. Жизнь в условиях военного времени показала, какова цена дружбы, научила мужеству, умению держаться в самых сложных ситуациях. К сожалению, из 12 добровольцев, отправившихся в одно время с Дмитрием Иосифовичем, домой вернулось лишь четверо…
Ребят очень заинтересовала эта встреча, они просто засыпали вопросами гостя. Впечатлило школьников и внушительное количество наград на груди воина-ветерана. А их, действительно, много. Это медали «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейные медали «70 лет Вооружённых сил СССР», «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана», «20 лет вывода советских войск из Афганистана». Дмитрий Иосифович награждён также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан».
Мероприятие, рассчитанное на урок, затянулось. А на фотосессии каждый хотел стать поближе к воину-афганцу.
Мы очень благодарны Дмитрию Иосифовичу за то, что нашёл время встретиться, приоткрыть временную завесу и рассказать о событиях тех далёких дней. Каждый присутствующий понял, насколько это страшно – воевать, и как надо ценить и беречь мирное небо над головой. В благодарность за встречу дети подарили ветерану цветы.
Е. ШИПИЛО,
заместитель директора
по воспитательной работе.

 
 
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