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В Беларуси увеличат некоторые виды пособий по уходу за детьми
Министерство труда и социальной защиты подвело итоги работы за прошлый год. В планах ведомства на ближайшее время – уделить внимание демографическим проблемам, а также пересмотреть подходы к использованию семейного капитала.
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Минтруда и социальной защиты намерено уделить внимание демографическим проблемам и пересмотреть подходы к использованию семейного капитала.
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