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От чего в 2019 году зависит размер зарплат и пенсий

26.02.2019 11:46 — Разное | Myfin  
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От чего в 2019 году зависит размер зарплат и пенсий
фото: Myfin.by


Какими факторами будет обусловлен рост доходов

От чего в 2019 году зависит размер зарплат и пенсий

– В отношении того, что, по заявлению главы ЦИК Беларуси, выборы могут пройти у нас в четвертом квартале 2019 года, полагаю, что это просто изначально прощупывается общественное мнение. Если никаких особых возражений со стороны общественности не будет, то, скорее всего, так все и получится.

По поводу же роста зарплат и вообще доходов населения, домохозяйств страны надо отметить следующее. У нас вообще реальное увеличение доходов может быть спровоцировано двумя факторами: административным регулированием и реальным ростом ВВП, со всеми вытекающими последствиями.

Можно предположить, что рост зарплат до конца 2019 года определенно будет. В процентном отношении сейчас очень трудно сказать, каким он будет, но в том, что это произойдет, я уверен на 99%. И скорее всего этот рост будет сопряжен с обоими названными факторами.

Так, к примеру, на днях было заявлено, что готовится документ, который предполагает повышение пособия по уходу за ребенком. Это, кстати, один из видов доходов, который будет увеличен административно.

Возможно, правительство не пойдет на широкое повышение заработной платы бюджетникам. За этим строго следит Национальный банк и пытается не допустить необоснованного роста.

 
 
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Об этом рассказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.
 
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