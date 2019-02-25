Во имя мира

Белорусский Фонд мира, сохраняя лучшие традиции Советского Фонда мира, реализует следующие основные программы: Народная дипломатия, Память, Забота и милосердие, Мир через культуру, Юный миротворец, Общее дело и т.д. Активная работа Фонда мира способствовала налаживанию дипломатических отношений нашей страны с Израилем, Ирландией и другими государствами. Благодаря дружеским отношениям Фонда мира с миротворцами иностранных государств, людям, пострадавшим в Чернобыльской катастрофе, оказывали помощь Германия, Великобритания, Голландия, Бельгия, Ирландия, Италия, Испания, Нидерланды, Израиль, Япония, Швеция, Австрия, Финляндия и другие страны.





В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по инициативе Городокской районной организации Фонда мира за счет средств небезразличных людей, которые уже делают добровольные взносы, будет отреставрирован памятник партизанам в Щелбовских лесах. Внести свой посильный вклад в благое дело могут все желающие.

Памятник партизанам находится на месте, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались 1-я Белорусская им. П.К. Пономаренко и 2-я Белорусская им. М.И. Кутузова партизанские бригады. Четырехметровая скульптура партизана и стела с мемориальной доской созданы в 1970 г., сегодня они обветшали и требуют срочной реставрации. Чтобы память о героях, ценой жизней отвоевавших мирное небо над нашими головами, жила в веках, в стороне от этого благого дела не должен остаться никто.

Белорусский Фонд мира, учрежденный 24 августа 1991 г., — уважаемая и авторитетная общественная организация, известная далеко за пределами нашей страны. Структурные подразделения Фонда сотрудничают с благотворительными и общественными организациями зарубежных стран в целях осуществления совместных гуманитарных, благотворительных, экологических, культурных, молодежных и иных программ и проектов. Активисты Фонда на общественных началах принимают участие в мероприятиях в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, организуют встречи ветеранов войны, партизан, узников с молодежью, марши мира по местам боевых действий, марши-акции памяти и скорби «Дорогами сожженных деревень», «Партизанскими тропами». Белорусский Фонд мира сотрудничает с ветеранскими организациями, поисковыми отрядами, содействует им в работе, занимается реконструкцией и ремонтом мест воинских захоронений, обелисков и мемориалов, инициирует и участвует в создании мемориальных комплексов на местах захоронения жертв войн и увековечивание их памяти.

В прошлом году на Городокщине среди граждан, желающих принять участие в благих делах, районной организации Фонда мира было собрано 2800 руб. Средства направлены на реализацию проекта «Школа мира», созданного на базе СШ № 1 г. Городка: изготовлены вывеска и костюмы для волонтеров, оформлены информационные стенды.

Торжественное открытие первой в области «Школы мира» прошло 21 сентября прошлого года — в Международный день мира. 20 школьников получили почетное звание юных миротворцев, была заложена аллея дружбы юных посланников мира. Основная цель проекта — патриотическое, гражданское, нравственное и духовное воспитание школьников через приобщение к общечеловеческим ценностям, идеям мира, добра, гуманизма.

С 20 по 22 сентября 2018 г. на Городокщине прошел I Международный слет юных миротворцев. На гостеприимную городокскую землю «слетелись» 65 посланников мира из г. п. Шумилино и поселка городского типа Деденево Московской области Российской Федерации, по видеосвязи в ходе научно-практической конференции «Война в семье моей семьи» к ним присоединились ребята с Вологодчины и Бабаевского района. Принял посетителей обновленный музей Боевой славы первой школы, экспозиции которого запечатлели кровавые страницы истории войны на Городокщине, подвиги героев и их волю к победе. Три дня юные миротворцы провели в ДОЛ «Орион» и увезли оттуда к себе домой массу положительных впечатлений, ярких воспоминаний и, что самое главное, обрели новых друзей и утвердились в мысли, что для настоящей дружбы нет границ, ее адрес — Мир. И именно им, молодым и энергичным, этот Мир строить и оберегать, отстаивать свои интересы не с позиции силы, а с позиции разума.

Неслучайно именно Городок 14 февраля стал местом проведения итогового совещания Витебского областного отделения Фонда мира. Представители районных организаций обменялись опытом, подвели итоги работы за 2018 г., определили основные направления деятельности в текущем году, посетили музей Боевой славы СШ № 1 (на снимке).

Любовь ШЛЕЙКО.