«Доотсрочились». Лукашенко обсудил с Совбезом призыв в армию

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За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза. В прошлом году показатели комплектования войск «срочниками» не были выполнены.

Об этом шла речь на совещании, которое президент провел с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства отметил, что проблемы с комплектованием личного состава являются последствиями демографической ямы 90-х годов. "И выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году", - отметил президент.

Тем не менее, сыграла свою негативную роль и практика отсрочек, считает президент. «Сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних", - констатировал Лукашенко.

В прошлом году отсрочки для ряда категорий были отменены. "Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы", - пояснил Лукашенко.

Тем не менее, принятые меры пока не принесли должного результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.

Александр Лукашенко проинформировал, что в Совмине подготовлен документ, направленный на решение проблемы. Так, планируется повысить ответственность за уклонение от службы, а с другой стороны – заинтересованность молодежи в службе в армии.

Коснулся президент и вопроса об освобождении от службы в армии по медицинским показаниям. "Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться", - считает глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси в отличие от других бывших стран СССР, не стоял и не будет стоять вопрос выбора между контрактным принципом комплектования армии и призывом на срочную службу. «Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава - контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы", - считает Лукашенко.

В целом президент не считает проблемы призыва в армию катастрофичными. «Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели", - резюмировал глава государства.