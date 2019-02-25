В Минске автомобиль сбил девочку

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске совершен наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

"25 февраля около 19.00 водитель 1987 года рождения на автомобиле "Рено", поворачивая направо на улицу Немига со стороны улицы Романовская Слобода, совершил наезд на девочку-пешехода 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка получила травму легкой степени тяжести", - рассказала старший инспектор.

Столичная Госавтоинспекция информирует, что за 2018 год в Минске зарегистрировано 64 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет, в которых 67 ребят получили травмы различной степени тяжести.

В январе этого года в столице уже произошло 5 ДТП с участием детей.

Дети-пешеходы - это самые уязвимые и непредсказуемые участники дорожного движения. Водители должны воспринимать нахождение ребенка даже у края тротуара как сигнал об опасности. Родителям необходимо ежедневно напоминать о мерах безопасности и правилах поведения на улице и на дороге.-0-