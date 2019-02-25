ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах

26.02.2019 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня в рамках акции «Единый день безопасности» на базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, в которых приняли участие гражданские формирования гражданской обороны предприятия, представители газовой службы, жилищно-коммунального хозяйства, центра гигиены и эпидемиологии, ОСВОД и других оперативных служб.

По легенде учений произошла разгерметизация оборудования на компрессорной станции с выбросом аммиака.

До прибытия спасателей была организована эвакуация персонала и обесточивание объекта. Параллельно с этим санитарное звено предприятия оказало первую медицинскую помощь пострадавшим в зоне заражения, после чего их передали работникам скорой медицинской помощи. Группа по обслуживанию защитного сооружения, в свою очередь, выдвинулась для приведения его в готовность для приема укрываемых людей.

По прибытии на место, спасателями была проведена разведка места аварии, установлены границы зоны заражения, а также приняты меры по устранению течи. При помощи бандажа условная течь была остановлена, а для осаждения облака аммиака вокруг опасной зоны установлена водяная завеса.


В завершение учений для работников предприятия был организован показ тематических видеороликов МЧС, а также работа тематической обучающей площадки «5 шагов спасения», в которой приняли участие активисты молодежной организации спасателей-пожарных, представители Мозыркого комбината противопожарных работ, БРСМ, ОСВОД и медицинской службы молочного завода.


 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля 2019 года в рамках акции «Единый день безопасности» на базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли совместные учения по ликвидации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будут сидеть: Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Кокорина и Мамаева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика