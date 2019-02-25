|
На базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах
Сегодня в рамках акции «Единый день безопасности» на базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, в которых приняли участие гражданские формирования гражданской обороны предприятия, представители газовой службы, жилищно-коммунального хозяйства, центра гигиены и эпидемиологии, ОСВОД и других оперативных служб.
По легенде учений произошла разгерметизация оборудования на компрессорной станции с выбросом аммиака.
До прибытия спасателей была организована эвакуация персонала и обесточивание объекта. Параллельно с этим санитарное звено предприятия оказало первую медицинскую помощь пострадавшим в зоне заражения, после чего их передали работникам скорой медицинской помощи. Группа по обслуживанию защитного сооружения, в свою очередь, выдвинулась для приведения его в готовность для приема укрываемых людей.
По прибытии на место, спасателями была проведена разведка места аварии, установлены границы зоны заражения, а также приняты меры по устранению течи. При помощи бандажа условная течь была остановлена, а для осаждения облака аммиака вокруг опасной зоны установлена водяная завеса.
В завершение учений для работников предприятия был организован показ тематических видеороликов МЧС, а также работа тематической обучающей площадки «5 шагов спасения», в которой приняли участие активисты молодежной организации спасателей-пожарных, представители Мозыркого комбината противопожарных работ, БРСМ, ОСВОД и медицинской службы молочного завода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах
25 февраля 2019 года в рамках акции «Единый день безопасности» на базе предприятия «Мозырские молочные продукты» прошли совместные учения по ликвидации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)