Что не так в смерти мужчины, который разбился на электровелосипеде?

Несчастье случилось в областном центре в субботу, 23 февраля . Житель областного центра не справился с управлением электровелосипеда и врезался в бетонную урну. Настораживают два момента - это скорость, нереальная для электровелосипеда (максимально возможная - 50 километров в час), и место происшествия.



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С первым ещё вопрос - именно такая цифра - 66 километров в час, указана в сводке УВД Брестского облисполкома, и в ситуации должны разбираться специалисты, откуда она взялась. Мы лишь можем отметить, что на электронном спидометре велосипеда могла быть не только скорость, а к примеру, оставшийся заряд батареи. Учитывая, что техника относительно новая для наших мест, может быть имела место ошибка. Этот вариант будет рассматриваться в окончательной версии, а в прессу попали лишь предварительные данные.



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Второй момент - место происшествия. Сначала можно было подумать, что мужчина разогнался при спуске с моста, и почему-то не справился с управлением. Но вот оно, то самое место:



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(автор фото извиняется за качество - так получилось...)

Как видите, тут нельзя разогнаться, придётся сбросить скорость на резком повороте. На месте происшествия сейчас цветы, песком засыпаны остатки крови на тротуаре, бетонная тумба сдвинута с места (может быть в следствии удара):



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Как видим - ровная дорога, здесь разогнаться непросто. А вот то, что урны стоят не на своих местах - это непорядок. Для них есть специально отведённые места, но кто-то их постоянно передвигает с места на место. И "кинуть камень" в сторону соответствующих служб не поднимается рука - явно это безобразие дело рук отдыхающих, которые передвигают урны для каких-то своих целей в нужные им места. С другой стороны, кто-то же должен за этим следить?

Как всё там было - мы уже вряд-ли узнаем. Человек погиб, но не надо его винить в безответственности и невнимательности. К примеру, мужчина мог попытаться избежать столкновения с каким-то неустановленным пешеходом, или например, ребёнком, который резко изменил траекторию, и пересёкся с электровелосипедом. До беды на самом деле не так уж и далеко, и даже на небольшой скорости, если удариться головой о подобное препятствие - будет печальный результат.

Что каждому из нас надо понять в данной ситуации? Нужно следить за порядком в своём городе, не стесняться "напрягать" соответствующие службы для этого. Но этого, конечно, мало. Важно самому безукоризненно соблюдать правила безопасности - использовать шлем, соблюдать скоростной режим и т.д. Каждый такой пункт не просто строчка в правилах - это крайне важная информация, соблюдая которую, можно минимизировать риски. И конечно, не заниматься подобной ерундой, перемещая предметы таким образом, что они становтся опасными. Ведь кто-то же это сделал?