Водолазы ОСВОДа Брестской области будут искать провалившихся под лед мужчин на озере Черное

Поисково-спасательная группа Брестской областной организации общества спасания на водах отправилась в Березовский район, где на озере Черное под лед провалились четыре человека. Спасатели будут вести поиски двух пропавших без вести мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации.



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"Будем разыскивать мужчин 1971 и 1960 годов рождения, которые находятся, предположительно, подо льдом. Примерно с 11 часов на озере будет работать поисково-спасательная группа Брестской областной организации ОСВОДа в составе четырех водолазов. Правоохранители обследуют береговую линию", - сказали в ОСВОД. Мужчины провалились под лед примерно в 300-400 м от берега.

Четверо жителей Березы 25 февраля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Черное. В какой-то момент один из них провалился под лед, трое товарищей попытались его спасти и тоже оказались в воде. Работники МЧС спасли мужчину 1969 года рождения, он госпитализирован. Также из воды был извлечен мужчина 1968 года рождения, который скончался, не приходя в себя. Еще два человека пропали без вести . Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.



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ОСВОД более двух недель разыскивает тело 39-летнего пассажира перевернувшегося в Столинском районе аэроглиссера. Пока поиски результатов не дали. Как сообщалось, ЧП на реке Припять произошло 11 февраля. Рабочий частного предприятия перевозил аэроглиссером на турбазу по льду 10 человек. Лед проломился и судно опрокинулось. Три человека оказались в воде, один из них утонул. Двоих мужчин, 46 и 38 лет, удалось извлечь из воды. Старший из них умер до приезда скорой помощи, младшего госпитализировали в реанимацию. В отношении рабочего возбуждено уголовное дело.