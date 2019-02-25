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Водолазы ОСВОДа Брестской области будут искать провалившихся под лед мужчин на озере Черное

26.02.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поисково-спасательная группа Брестской областной организации общества спасания на водах отправилась в Березовский район, где на озере Черное под лед провалились четыре человека. Спасатели будут вести поиски двух пропавших без вести мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63837.php

Водолазы ОСВОДа Брестской области будут искать провалившихся под лед мужчин на озере Черное

"Будем разыскивать мужчин 1971 и 1960 годов рождения, которые находятся, предположительно, подо льдом. Примерно с 11 часов на озере будет работать поисково-спасательная группа Брестской областной организации ОСВОДа в составе четырех водолазов. Правоохранители обследуют береговую линию", - сказали в ОСВОД. Мужчины провалились под лед примерно в 300-400 м от берега.

Четверо жителей Березы 25 февраля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Черное. В какой-то момент один из них провалился под лед, трое товарищей попытались его спасти и тоже оказались в воде. Работники МЧС спасли мужчину 1969 года рождения, он госпитализирован. Также из воды был извлечен мужчина 1968 года рождения, который скончался, не приходя в себя. Еще два человека пропали без вести. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63837.php

Водолазы ОСВОДа Брестской области будут искать провалившихся под лед мужчин на озере Черное

ОСВОД более двух недель разыскивает тело 39-летнего пассажира перевернувшегося в Столинском районе аэроглиссера. Пока поиски результатов не дали. Как сообщалось, ЧП на реке Припять произошло 11 февраля. Рабочий частного предприятия перевозил аэроглиссером на турбазу по льду 10 человек. Лед проломился и судно опрокинулось. Три человека оказались в воде, один из них утонул. Двоих мужчин, 46 и 38 лет, удалось извлечь из воды. Старший из них умер до приезда скорой помощи, младшего госпитализировали в реанимацию. В отношении рабочего возбуждено уголовное дело.

 
 
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