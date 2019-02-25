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Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Акапулько

26.02.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.


Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко в паре с китаянкой Чжэн Сайсай обыграли интернациональный дуэт Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:3.

В четвертьфинале Азаренко и Чжэн Сайсай будут соперничать с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия) / Йоханна Конта (Великобритания).

В первом круге одиночного разряда турнира в Акапулько Виктория Азаренко (№ 50 WTA) встретится с американкой Даниэль Коллинз (№ 25 WTA), которая посеяна на соревнованиях под 2-м номером.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.
 
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