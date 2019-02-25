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В каком возрасте выходят замуж женщины Могилевской области?

26.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Численность женщин в регионе на начало года  составила 557,4 тыс. человек, сообщает Главное статуправление Могилевской области. Это 52,9% от общей численности населения.

За прошлый год в брак вступили 6,8 тысячи женщин, из них 4,5 тысячи создали семьи впервые. Женщины области создают семьи в возрасте 21-25 лет (32,7% от общего числа браков). Средний возраст при вступлении в первый брак составил 26 лет, повторный – 38,2 года. 127 женщин заключили брак в возрасте 60 лет и старше.

В 2018 году мамами стали без малого 10,3 тысячи женщин области. 60,9%  рожениц — мамы второго, третьего и последующих детей. Всего в области родилось 10,4 тысячи детей.

41,4 года — такой средний возраст  женщин, работающих в организациях области. Среди «женских» видов деятельности — здравоохранение и социальные услуги, услуги по временному проживанию и питанию, образование, финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля.


 
 
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  Численность женщин в регионе на начало года  составила 557,4 тыс. человек, сообщает Главное статуправление Могилевской области. Это 52,9% от общей численности...
 
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