В каком возрасте выходят замуж женщины Могилевской области?

Численность женщин в регионе на начало года составила 557,4 тыс. человек, сообщает Главное статуправление Могилевской области. Это 52,9% от общей численности населения.

За прошлый год в брак вступили 6,8 тысячи женщин, из них 4,5 тысячи создали семьи впервые. Женщины области создают семьи в возрасте 21-25 лет (32,7% от общего числа браков). Средний возраст при вступлении в первый брак составил 26 лет, повторный – 38,2 года. 127 женщин заключили брак в возрасте 60 лет и старше.

В 2018 году мамами стали без малого 10,3 тысячи женщин области. 60,9% рожениц — мамы второго, третьего и последующих детей. Всего в области родилось 10,4 тысячи детей.

41,4 года — такой средний возраст женщин, работающих в организациях области. Среди «женских» видов деятельности — здравоохранение и социальные услуги, услуги по временному проживанию и питанию, образование, финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля.