Горецкие спасатели: как вести себя в толпе

Скопление большого количества людей на ограниченной территории называется толпой. Порой сотни, а то и тысячи человек собираются на площади, улице, в развлекательных учреждениях. Давка может возникнуть в метро, на рынках, стадионах, в очереди. Как правильно вести себя в толпе, что делать, чтобы не стать ее жертвой? Попробуем ответить на эти вопросы.

Один из самых опасных видов поведения толпы — паника (массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью). Страх очень быстро нарастает, поскольку люди «заражают» им друг друга. В такие моменты толпой управляет один закон: «Спасайся, кто может!». Люди не контролируют себя и не поддаются контролю со стороны. Толпа представляет угрозу для тех, кто оказался на ее пути.

Человек может оказаться в толпе преднамеренно или случайно. Независимо от этого он подвергает себя серьезной опасности. В толпе люди становятся главным источником опасности друг для друга. С целью снижения отрицательных последствий участия в массовых мероприятиях необходимо знать и соблюдать меры безопасности.

Если вы оказались в толпе, то никогда не идите против ее, старайтесь избегать центра и краев, находиться подальше от урн, столбов, деревьев, заборов, машин, углов зданий, стеклянных витрин и др. Нельзя цепляться руками за предметы. Стоит застегнуть одежду, бросить сумку, зонтик, снять туфли на высоком каблуке. В плотной толпе возрастает вероятность сдавливания и удушья, поэтому следует сцепить руки в замок, сложить их на груди, защитить диафрагму или согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки следует переносить терпеливо, не отвечать на них.

Нужно постоянно соблюдать самообладание, контролировать свое положение, стараться выбраться из толпы в безопасное место, искать варианты отхода через проходные подъезды и дворы, переулки, примыкающие улицы. Следует стараться держаться подальше от высоких и полных людей, людей с детскими колясками, объемными предметами в руках, с рюкзаками, животными, от людей с инвалидностью, пьяных, агрессивных. Нельзя поднимать с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая, жизнь дороже.

Попав в помещение, где находится много людей, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны. Это проходы между секторами, стеклянные двери и ограждения, к которым вас могут прижать. Места в углах зала или близко к стенам, с одной стороны, удобны: в случае необходимости здесь легко укрыться от людского круговорота, но с другой — отсюда далеко добираться до выхода.

Входя в любое помещение (концертный зал, стадион, клуб, вокзал), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним, — чтобы при возникновении нештатной ситуации вы могли ими воспользоваться.

Марина Агеева, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС