3 марта в Костюковичах пройдут районные соревнования по плаванию

3 марта, в субботу, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдут районные соревнования по плаванию в программе круглогодичной спартакиады.



К участию приглашаются команды трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов в составе 11 человек. Участников, зрителей и болельщиков ждут в ФОЦе 3 марта.

Начало соревнований – 10.00.