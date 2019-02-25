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3 марта в Костюковичах пройдут районные соревнования по плаванию

26.02.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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3 марта, в субботу, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдут районные соревнования по плаванию в программе круглогодичной спартакиады.3 марта в Костюковичах пройдут районные соревнования по плаванию

К участию приглашаются команды трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов в составе 11 человек. Участников, зрителей и болельщиков ждут в ФОЦе 3 марта.

Начало соревнований – 10.00.

 
 
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3 марта, в субботу, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдут районные соревнования по плаванию в...
 
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