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Opel возвращается в Россию с парой кроссоверов и минивэном

26.02.2019 12:06 — Разное | UDF  
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Фото с сайта autoreview.ru
Компания Opel, скорее всего, уже в этом году вернется на российский рынок. Правда, произойдет это в усеченном составе, да и от Opel там будет одно лишь название.

Купленный два года назад у General Motors немецкий производитель, не сможет продавать в России автомобили, построенные на платформах GM. Такое условие прописано в договоре между GM и PSA Peugeot Citroen.

Издание «Авторевю» пишет, что первыми моделями, которые вернутся в Россию, станут минивэн Zafira Life и фургон Vivaro, которые недавно были обновлены. Но дело в том, что новинки представляют собой Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller с эмблемой Opel.

Однако могут появиться и более массовые модели: Opel Crossland X и Grandland X. Оба построены на французских платформах PF1 и EMP2 соответственно. Хуже дело обстоит со знакомыми россиянам Corsa, Astra и Insignia. Все они пока используют американские платформы GM и не могут продаваться на нашем рынке.

Правда, по слухам, новое поколение Corsa может быть представлено уже в марте на автосалоне в Женеве. Остальные модели явно заждались обновления, так что Opel совместно с PSA уже точно работает над ними.

Отметим, что вернется Opel сразу в качестве локального производителя, который займет цеха на автозаводе в Калуге.

 
 
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Компания Opel, скорее всего, уже в этом году вернется на российский рынок.
 
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