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Крепкому рублю осталось несколько дней

26.02.2019 11:34 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Продолжавшийся почти два месяца период укрепления рубля подходит к концу, и уже в ближайшие недели рубль снова начнет слабеть из-за угрозы санкций и ухода с рынка экспортеров, продававших значительные объемы валюты для выплаты февральских налогов в бюджет, прогнозируют аналитики БКС, ITI Capital и BNP Paribas.

Выбросив на рынок около 4 млрд долларов в последнюю неделю февраля, крупнейшие экспортеры российского сырья - от «Газпрома» и «Роснефти» до «Русала» и «Алросы» - сдвинули курс доллара до отметки 65,16 рубля, минимальной с ноября прошлого года.

Однако в понедельник налоговый период подходит к концу, и вероятен откат российской валюты на растущих санкционных рисках, сказал Bloomberg трейдер BNP Paribas SA в Москве Олег Гагаринов.

Шансы на то, что новый законопроект о санкциях, внесенный в сенат 13 февраля, будет отложен в долгий ящик, сейчас очень малы, отмечает аналитик БКС Премьер Антон Покатович.

К общему негативному отношению конгресса может добавиться ситуация с обвинениями топ-менеджмента Baring Vostok, в том числе гражданина США Майкла Калви, «которая вряд и осталась незамеченной представителями американского истеблишмента», говорит он: как только сроки рассмотрения закона в конгрессе будут определены, рубль окажется под давлением.

К началу апреля курс доллара поднимется до отметки 69 рублей, прогнозируют аналитики ITI Capital: они рекомендуют покупать американскую валюту по 65,5 рубля и ниже со стоп-лоссом на уровне 64,5 рубля.

Самая актуальная и эффективная мера санкционного проекта - это запрет на инвестиции в российский госдолг, указывают они: вероятность такого сценария существенно возросла - если в конце прошлого года она составляла 40%, то теперь - 60%.

Российский валютный рынок уже проявляет признаки слабости. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что рубль практически не отреагировал на 10-процентный взлет цен на нефть в феврале. Он смог лишь вернуться на уровни конца января (чуть ниже 65,5 рубля за доллар), хотя стоимость Brent обновила рекорд за 3 месяца.

Опережающим индикатором служат акции Сбербанка, указывают в ITI: вопреки укреплению рубля на 2,5% с 14 февраля бумаги крупнейшего госбанка подешевели на 3,5% «вслед за повышением геополитических рисков и премии за страновой риск».

Все это говорит о том, что «курс рубля неоправданно высокий» и «не учитывает геополитические угрозы», считают в ITI.

Отдельной проблемой для рынка станут интервенции ЦБ, который с 1 февраля скупает на рынке валюту не только на доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, но также компенсирует объемы, которые не смог приобрести в прошлом году из-за скачка доллара до 70 рублей осенью.

Согласно закону о бюджете, на регулярные интервенции Минфин должен потратить 3,3 триллиона рублей, купив за год 50 млрд долларов. Еще 11 млрд долларов ЦБ закупит в рамках отложенных интервенций.

При этом чистый приток в страну иностранной валюты (профицит платежного баланса) в базовом сценарии ЦБ оценивает в 75 млрд долларов. Иными словами, из оборота рынка будет изъято около 80% всей свободной валюты, и лишь 20% останется на отток капитала, связанный с погашением внешних долгов.

В марте, согласно графику ЦБ, такие выплаты должны увеличиться почти вдвое - до 5,692 млрд долларов, а в апреле - еще на треть, до 7,415 млрд.

Если чистый отток капитала из РФ останется на уровне прошлого года (67 млрд долларов), а риски санкций реализуются, доллар в течение года поднимется до 73-77 рублей, прогнозирует Райффайзенбанк.

По прогнозу Rabobank, к концу года рубль ослабеет до 70 за доллар.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Продолжавшийся почти два месяца период укрепления рубля подходит к концу.
 
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